Advogado da Renascer se apresenta no prazo dado pelo MP

O Ministério Público informou que o advogado da Igreja Renascer em Cristo, Roberto Ribeiro, chegou no horário previsto, às 15 horas desta quarta-feira, 21, para a reunião com a promotora de Justiça de Habitação e Urbanismo, Mabel Tucunduva Schiavo Prietto de Souza. Este era o prazo máximo que a igreja tinha para entregar o plano de demolição dos muros do templo do Cambuci, cujo teto desabou no domingo. Desde então, ambos estão discutindo o plano, às portas fechadas. Veja também: MP apura furto de cavalos do casal Hernandes Igreja Renascer divulga lista das vítimas do desabamento Galeria de fotos: imagens do local e do resgate às vítimas Todas as notícias sobre o desabamento na Igreja Renascer A princípio, a empresa Diez estaria avaliando se iria ou ficar responsável pela demolição do que restou do templo. O MP, no entanto, não confirmou se o advogado da Renascer estava com o documento exigido. No fim desta tarde, Mabel daria entrevista sobre o plano de demolição das paredes. Com a queda do teto, os muros do local ficaram comprometidos com rachaduras e vigas quebradas. E para que os técnicos do Instituto de Criminalística (IC) façam a perícia no templo o local deve estar seguro, para que não ocorra nenhum outro acidente. Por causa do risco que existe de os muros caírem, nove imóveis - oito casas e uma loja - nos arredores da sede mundial da igreja foram interditados pela Defesa Civil. Cerca de 15 pessoas estão desalojados - vivendo na casa de parentes ou num hotel - por conta disso. Atualizado às 19 horas para acréscimo de informações.