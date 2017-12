Advogado baleado em assalto corre risco de ficar tetraplégico

SÃO PAUILO - O advogado criminal Francisco Carlos Bueno, de 47 anos, foi baleado na noite de domingo,4, na sua casa, na Vila Rosália, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A suspeita é que um assaltante tenha atirado quando ele reagia a um assalto. Hospitalizada, a vítima passa bem, mas corre o risco de ficar tetraplégica.

Seis homens, com aparência de menores de idade, teriam entrado na residência na Rua Campinas, número 81. Segundo o relato da esposa dele, uma enfermeira de 43 anos, ela estava estacionando o carro quando o bando anunciou o assalto. Dois estavam encapuzados e um portava uma arma de fogo. Nesse momento, o advogado apareceu na janela da residência e sua esposa começou a gritar.

Um dos ladrões entrou na casa pela janela, de acordo com a polícia, e começou uma luta corporal com a vítima. Bueno foi atingido por um disparo nas costas. O grupo fugiu do local, levando a chave do veículo do advogado. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Padre Bento, em Guarulhos. Ele foi transferido para o Hospital Carlos Chagas, na mesma cidade, onde ele permanece em observação.

O caso foi registrado como roubo no 2º Distrito Policial de Guarulhos. Nenhum suspeito havia sido detido até as 11h00 desta segunda-feira.