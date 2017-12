Advogado atuou em 21 ações contra agência e governo

Caso fosse confirmado no cargo, ficariam sob o guarda-chuva do novo diretor as investigações da Hapvida. Questionado pela reportagem, Figueiredo alegou que, ao assumir o cargo na ANS, se retirou das ações judiciais da Hapvida. Ele também adiantou que ia se declarar impedido de atuar nas centenas de processos administrativos da empresa que tramitam na agência.

O advogado prestou serviços para o plano em vários períodos, de 2001 a 2010 - entre outubro de 2008 e junho de 2010 com carteira assinada. Figueiredo também representou a Unimed contra consumidores, em número menor de casos.