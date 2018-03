Advogado atira contra cliente de bar no ABC Um advogado de 30 anos atirou contra uma pessoa e agrediu outra a coronhadas durante briga em um bar na Rua das Figueiras, no bairro Jardins, em Santo André, ABC paulista, na madrugada de ontem. Testemunhas disseram a policiais militares que, após se desentender com algumas pessoas, o advogado saiu do bar, buscou duas armas no carro e voltou atirando. A polícia não informou o que teria dado início à discussão. Disparos atingiram a perna de uma pessoa, que foi levada ao pronto-socorro central da cidade.