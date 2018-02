Advogada morta no interior recebia ameaça A advogada Priscilla Soraia Dib, de 35 anos, assassinada a tiros em um posto de combustíveis de Araçatuba (SP), vinha sendo ameaçada de morte. Segundo duas amigas, ela não sabia quem a estava ameaçando, mas dizia que as ameaças tinham ligação com sua atividade profissional. Segundo o presidente da OAB de Araçatuba, Alceu Batista de Almeida Júnior, três advogados da cidade, que atuam na área criminal, relataram ter sofrido ameaças por telefone nos últimos 30 dias e uma comissão vai investigar o assassinato.