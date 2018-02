Advogada morta em tentativa de assalto é enterrada em SP

São Paulo, 19 - O corpo da advogada Renata Fabiana de Campos Moraes, de 38 anos, morta com um tiro na cabeça durante tentativa de assalto na noite do domingo, 17, foi enterrada na manhã desta terça-feira, 19. Segundo a administração do Cemitério do Araçá, na zona oeste de São Paulo, o enterro, marcado para as 9h, começou por volta das 10h.

Três suspeitos participaram da tentativa de assalto, por volta das 21h, na Rua Vergueiro, zona sul, na noite de domingo, 17, de acordo com a polícia. Um deles atirou contra a advogada quando ela acelerou o veículo. Eles fugiram sem levar nada e, até a manhã desta terça-feira,19, ainda não haviam sido presos pela polícia.