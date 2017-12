Advogada envolvida em roubo de joias é condenada em Franca

A advogada Adriana Telini Pedro foi condenada a 12 anos e 8 meses de prisão pela Justiça de Franca, na região de Ribeirão Preto, por roubo, uso de arma de fogo e formação de quadrilha. Luciano dos Santos Gonçalves, namorado dela, foi condenado a 18 anos de cadeia. A condenação refere-se ao caso do roubo cometido contra um casal de vendedores de joias, em janeiro de 2008.

O advogado de defesa de Adriana, Rui Engracia Garcia, disse que não conhece ainda os fundamentos da sentença, de quarta-feira, mas assim que for intimado pela Justiça irá recorrer.

Adriana está presa desde 20 de março. Ela ainda responde a outros processos, por tentativa de roubo e associação para o tráfico. A advogada, que ficou foragida por mais de um ano, está no presídio de Santana, em São Paulo, e em 2005 foi flagrada, em escutas telefônicas, com autorização judicial, passando informações de seus clientes a criminosos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Em janeiro de 2008, Adriana atraiu ao seu escritório um comerciante e participou do roubo de joias (avaliadas em cerca de R$ 120 mil). O namorado dela e outros dois comparsas participaram do crime. O comerciante foi ferido. Adriana foi suspensa pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), desde 3 de março do ano passado, quando saiu o seu mandado de prisão.