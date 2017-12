Advogada e publicitário são indiciados por homicídio de zelador

Atualizado às 21h03

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - O publicitário Eduardo Martins, de 47 anos, e sua mulher, a advogada Ieda Cristina Martins, de 32, foram indiciados nesta terça-feira, 15, pela Polícia Civil pelo homicídio do zelador Jezi Lopes, de 69 anos. O idoso foi morto e esquartejado no dia 30 de maio, no apartamento do casal.

Nesta terça, os dois se reencontraram novamente no 13.º Distrito Policial (Casa Verde), na zona norte. No dia anterior, a polícia recebeu os laudos da perícia que confirmaram que o sangue encontrado no apartamento do casal era do zelador.

No entanto, o material encontrado em um par de botas de Ieda e dentro do carro não pertenciam à vítima. A polícia acredita que o calçado e o automóvel tenham sido lavados. Uma nova perícia foi solicitada.

Martins já havia confessado ter assassinado o zelador e esquartejado o corpo. No entanto, ele livrou a mulher das acusações e a advogada, que já estava presa, sempre negou ter participação ou conhecimento do crime que aconteceu dentro de seu apartamento.