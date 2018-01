Advogada é presa por tentativa de furto em shopping de SP

Uma advogada de 42 anos foi presa em flagrante na tarde de quarta-feira, 4, por suspeita de tentar furtar uma loja do Shopping Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, por volta das 17 horas, Ana Eugenia Teixeira Nascimento Santos foi detida pelas funcionárias do estabelecimento quando tentava sair com algumas peças de roupa sem pagar e o alarme disparou. Segundo uma funcionária da loja, a advogada usou dois alicates para tirar os alarmes das peças que levou para o provador e os escondeu em um tênis. Entretanto, ela não percebeu um dispositivo no bolso de um casaco. Na saída, o sistema disparou e os funcionários da loja encontraram três casacos e uma bata dentro da uma sacola da advogada. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial, no Campo Belo, e a advogada ficará detida no 89º Distrito Policial, no Portal do Morumbi.