Advogada é morta em Araçatuba A advogada Priscila Dib, de 35 anos, foi assassinada a tiros na madrugada de ontem em Araçatuba, interior de São Paulo. A polícia acredita em execução e suspeita de que o crime tenha conexão com o PCC. No ano passado, a advogada foi presa por envolvimento com o tráfico de drogas e foi libertada em dezembro, mas ainda respondia a processo por formação de quadrilha e por passar informações privilegiadas à facção./ CHICO SIQUEIRA