Advogada é morta e polícia investiga cliente A advogada criminalista Adriana Souza dos Reis, de 33 anos, foi morta com três tiros, anteontem à noite, em uma emboscada na Estrada do Rosário, que liga Mairiporã a Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A polícia investiga se um dos clientes da vítima está envolvido no crime. O namorado da advogada, um vendedor de 40 anos que dirigia o carro dela, levou um tiro no tórax, mas sobreviveu.