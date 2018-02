Adutora rompida é consertada no Rio Terminou ontem o reparo na tubulação da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) do Rio, que se rompeu anteontem e inundou dezenas de casas em Tomás Coelho, na zona norte. No entanto, o abastecimento só deve voltar ao normal hoje. [DE DIÂMETRO]Segundo a empresa, a obra de um viaduto no bairro pode ter provocado o rompimento.