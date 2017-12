Adutora rompe e prejudica abastecimento em Sorocaba

SOROCABA - O rompimento da principal adutora de água bruta que abastece a cidade deixou cerca de 400 mil pessoas com o abastecimento prejudicado, neste domingo, 25, em Sorocaba. A avaria ocorreu no sábado à noite, no Jardim Pagliato, zona sul da cidade, a dois quilômetros da estação de tratamento.

Um pilar de sustentação da linha de tubos com quase um metro de diâmetro cedeu e a canalização se rompeu. O transporte de água da Represa de Itupararanga, que abastece cerca de 80% da população, ficou limitado a três adutoras menores.

Equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) trabalharam durante a noite, mas os reparos só foram encerrados ao meio-dia deste domingo. Como o restabelecimento da carga de água será feita de forma gradual, o desabastecimento pode persistir nos próximos dias. O SAAE dirigiu pedidos à população para evitar o consumo excessivo de água. As causas do rompimento serão apuradas pela autarquia municipal.