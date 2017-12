Adutora rompe e interdita avenida na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO - O rompimento de uma adutora da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) causou perfuração no asfalto pela água e interdita, na manhã desta terça-feira, 21, a Avenida Elísio Teixeira Leite no sentido centro, na altura da Rua Cordeiro da Silva, na zona norte de São Paulo.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o motorista, para evitar o ponto onde a adutora rompeu na Avenida Elísio Teixeira Leite, no sentido centro, deve virar à direita na Rua Egídio Fellini, depois à esquerda na Rua João Amado Coutinho e de novo à esquerda na Rua Monte Azul Paulista, para em seguida retomar a rota na Avenida Elísio Teixeira Leite.

Pouco antes das 9h, o vazamento de água foi contido. Os técnicos da Sabesp estão no local para verificar a causa do rompimento na adutora. A via seguia interditada no sentido centro na altura da Rua Egídio Fellini.