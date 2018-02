Adutora estoura, água invade casas e abastecimento é afetado na Grande SP

SÃO PAULO - Diversos bairros das cidades de Caieiras, Francisco Morato e Franco da Rocha, região noroeste da Grande São Paulo, estão sem água desde a noite de quarta-feira, 20, em razão do estouro de uma adutora, ocorrido às 19h45, em frente na Rua São Vicente, no Jardim Caieiras, em Caieiras.

O ramal da tubulação afetado pelo rompimento teve a água cortada. Técnicos da Sabesp estão no local e iniciaram o trabalho de reparo. A previsão da companhia é que o conserto fique pronto até o final da tarde desta quinta-feira, 21. Após o restabelecimento da tubulação, o abastecimento será retomado.

Pelo menos seis residências foram invadidas pela água após o rompimento da tubulação, de 60 centímetros de diâmetro, considerada de médio porte pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A água, misturada com lama, inundou os imóveis.

Dois muros caíram e a edícula de uma das residências também foi comprometida segundo os moradores. A Sabesp informou que apenas uma das famílias afetadas teve que ser acomodada pela empresa em um hotel pois não tinha como se deslocar para casas de parentes ou amigos.

Segundo a Sabesp, essa tubulação não atende Caieiras e leva água diretamente para Franco da Rocha e Francisco Morato, porém os moradores da rua afirmam que, com o fechamento do registro que libera a água do encanamento rompido, as casas ao lado ficaram sem água também.

Atualizada às 12h