Adutora da Sabesp se rompe e inunda Rua 13 de Maio, na Bela Vista

SÃO PAULO - Uma adutora da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) se rompeu na Rua 13 de Maio com a Rua São Vicente, na Bela Vista, zona central da capital paulista, na noite desta quinta-feira, 7.

Com o vazamento, uma cratera se abriu no local e a água limpa atingiu pelo menos outras cinco ruas. Carros e pedestres tiveram dificuldade de passar pela região. Por volta das 6h20 desta sexta, 8, uma faixa da 13 de Maio estava interditada para o conserto da tubulação.

Procurada, a Sabesp informou que o reparo deve terminar até o fim do dia e o abastecimento ser retomado gradualmente. Para o serviço, foi necessário o fechamento dos registros. Portanto, os bairros Paraíso, Morro dos Ingleses, Cerqueira César, Bela Vista, Consolação, Aclimação e Liberdade podem apresentar instabilidade no fornecimento de água. Casos emergenciais devem ser relatados para o telefone 195, de ligação gratuita. A Sabesp também pediu desculpas pelos transtornos causados à população e falou que ressarcirá eventuais prejuízos a dois imóveis no local.