''Adoro ser Gaby'' Ela chegou com pique de Beyoncé do Pará, às 6h, ao palco Barão de Limeira. Cantou para 200 pessoas que também não davam sinais de cansaço. O tecnobrega de Gaby Amarantos só não foi mais poderoso que o próprio visual. De roupas coladas, deixou os seios à mostra e falou sobre as comparações que fazem de seu estilo com o da cantora americana Beyoncé. "Ela é maravilhosa. Mas eu amo ser a Gaby Amarantos."