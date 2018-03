''Adoro os restaurantes dos Jardins''

As oportunidades no Brasil hoje são melhores do que na Europa. É o que diz a consultora checa Hana Mrkvickova, que há dez meses vive em São Paulo. "O Brasil e os outros Brics (sigla para os emergentes Brasil, Rússia e China) estão crescendo muito. Mas gosto mais daqui pela cultura."

Quando decidiu mudar-se para o País, Hana se inscreveu em um MBA da Fundação Instituto de Administração (FIA) com o objetivo de entrar no mercado de trabalho. "É uma forma de aprimorar a língua, criar networking e conhecer oportunidades", diz.

Um dos motivos para ter escolhido o Brasil foi a qualidade de vida. "Aqui as pessoas também trabalham muito, mas valorizam mais o tempo fora do escritório do que na Europa", lembra.

Apesar de o motivo principal de sua mudança ter sido a carreira, Hana não esconde sua paixão pela música brasileira. Ela é professora de dança há cinco anos e dá aulas nos fins de semana. Aprendeu samba e zouk ainda na República Checa, na academia de um brasileiro. "Foi um dos motivos que me fizeram vir na primeira vez para o Brasil."

Hana visitou duas vezes o Rio, mas optou pela capital paulista para morar porque acha uma cidade melhor para trabalhar. "É preciso conhecer São Paulo para gostar. Adoro a dinâmica da cidade, a Avenida Paulista e os restaurantes dos Jardins."