Adolescentes suspeitos de roubar motos são apreendidos; um deles tem 12 anos

Quatro adolescentes foram apreendidos na madrugada desta terça-feira, 23, suspeitos de participarem do roubo de motos na região do Parque São Jorge, na zona leste da capital. Os jovens têm 12 e 14 anos. Outros dois têm 17 anos.

Junto com eles, estavam três pessoas com mais de 18 anos, que foram detidas. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram localizados pela Polícia Militar após um homem denunciar o roubo de sua motocicleta no bairro. Os PMs encontraram os seis suspeitos em quatro motos, três delas com as inscrições nos chassis raspadas.

Levados para o 56.º Distrito Policial (Vila Alpina), cinco deles foram reconhecidos pela vítima do roubo.

O boletim de ocorrência foi registrado como roubo, formação de quadrilha e corrupção de pessoas com menos de 18 anos de idade, no caso dos adultos. Os adolescentes foram encaminhados para a Vara da Infância e da Juventude.