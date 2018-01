Adolescentes são mortos durante assalto à casa de policial

FRANCA - Três adolescentes foram mortos durante uma tentativa de assalto à casa de um policial militar, em Ribeirão Preto (SP), na noite desta sexta-feira, 12. A vítima foi rendida ao chegar à residência, no Parque dos Lagos, juntamente com a família. Um dos reféns teria conseguido ligar para um parente que, pelo celular, ouviu o que ocorria e acionou a polícia.

Uma viatura foi ao local e os PMs dizem ter sido recebido a tiros e revidado. Dois dos mortos tinham 16 anos e o outro 17, tendo os pais deles feito o reconhecimento e prestado depoimento na delegacia neste sábado, 13. Dois tinham várias passagens e já estiveram internados na Fundação Casa. Seus pais disseram não ver culpa na ação da polícia, em razão da vida criminosa dos filhos. "Falava para ele que esse caminho só dava em duas coisas: cadeia ou cemitério", disse Marilene Lopes, mãe de um dos garotos.

Já Lafaiete Oliveira, pai de outro, criticou a ação e viu as mortes como uma execução. "Eles deram um tiro direto no peito, outro na cabeça e outro no peito. Não deram chance para ninguém", falou. A Polícia Militar informou ter aberto um procedimento interno para apurar o caso.