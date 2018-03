Adolescentes são detidos durante roubo a residência na zona norte de SP

Seis adolescentes, entre 13 e 17 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar na noite de terça-feira, dia 9, durante roubo a uma casa na Rua Lontra, Vila Isolina Mazzei, zona norte da capital.

A casa foi invadida pouco antes das 21h30. Um estudante de 14 anos segurava uma arma de brinquedo, enquanto uma menina de 15 anos portava uma faca.

A PM recebeu uma denúncia e foi ao local, onde encontrou o portão aberto e quatro pessoas rendidas no chão. Todos são da mesma família e têm entre 31 e 78 anos. Segundo o delegado Antônio de Pádua de Souza, do 20° DP (Água Fria), os criminosos apavoraram as vítimas, mas não há nenhum tipo de agressão registrado no boletim de ocorrência.

Os adolescentes foram apreendidos e todos os itens roubados foram recuperados, entre eles bebidas alcoólicas, celulares, notebooks, câmeras digitais e R$ 684. O caso, registrado no 20° DP, foi encaminhado ao 9° DP. O jovens foram levados para Vara da Infância e Juventude.