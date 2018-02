Adolescentes são baleados por motoqueiros em Mauá

Seis jovens, entre eles quatro menores de idade, foram baleados por motoqueiros encapuzados em um evento realizado ontem à noite em Mauá, região metropolitana de São Paulo.

De acordo com um policial do 1º DP, o local estaria sediando um baile funk, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente. As vítimas foram encaminhadas para uma unidade de pronto-atendimento no Jardim São João e ao hospital Radamés Nardini. O estado de saúde dos jovens ainda não foi divulgado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Quatro rapazes, entre 15 e 22 anos, e duas meninas, de 17 e 18, foram atingidos pelos disparos de dois homens encapuzados que chegaram em uma motocicleta vermelha ao local, na rua Angelin Milanes, no bairro Jardim Élida. Os autores dos tiros fugiram sem ser identificados.