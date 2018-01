Adolescentes queimam colega de 16 anos no ES

VITÓRIA

Um jovem de 16 anos teve o corpo incendiado por cinco adolescentes na noite de quinta-feira no município capixaba de Baixo Guandu. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o rapaz está internado no Hospital Dório Silva, na Serra, na Grande Vitória, em estado grave.

O crime aconteceu no bairro Santa Mônica. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos amarraram a vítima e jogaram gasolina em seu corpo. Em seguida, atearam fogo no rapaz, que conseguiu fugir e pedir socorro.

Ele foi levado ao Hospital João Santos Neves, em Baixo Guandu, mas por causa da gravidade de seu estado, foi transferido para o Hospital Dório Silva, especializado no tratamento de queimados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda segundo a polícia, ninguém quis revelar detalhes do crime. Sabe-se, no entanto, que os envolvidos são moradores do mesmo bairro. Os suspeitos continuam foragidos.