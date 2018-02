Adolescentes presos durante assalto a drogaria na região de Pinheiros

SÃO PAULO - Três adolescentes foram presos, por volta das 21h30 desta quinta-feira, 14, no momento que assaltavam uma loja da Droga Raia, localizada na avenida Brigadeiro Faria Lima, região de Pinheiros, zona oeste da cidade.

Em patrulhamento, policiais militares da 3ª Companhia do 23º Batalhão desconfiaram da movimentação dentro do estabelecimento comercial e pararam. Os três menores, armados com dois revólveres, calibre 32 e 38, já haviam separado o dinheiro do caixa e vários celulares, de clientes e funcionários.

Detido, o trio foi encaminhado ao 15º Distrito Policial, do Itaim Bibi.