Dois adolescentes - de 15 e 17 anos - foram presos sob a acusação de terem participado do roubo e tortura de uma família no Cambuci, região central de São Paulo. Os bandidos surpreenderam as vítimas à 1h30 de ontem. Eles fugiram com dinheiro e aparelhos eletrônicos no carro da família. Horas depois, às 6h30, a PM apreendeu no Belém, na zona leste, dois dos três suspeitos do assalto.