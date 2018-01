Adolescentes fogem de Fundação Casa em Peruíbe

Doze internos da Fundação Casa (antiga Febem) de Peruíbe, na Baixada Santista, fugiram na segunda-feira à noite após um tumulto. Quatro funcionários ficaram feridos. Até a tarde desta terça-feira, 24, quatro adolescentes já haviam sido recapturados pela Polícia Militar.

De acordo com a assessoria de imprensa da fundação, a confusão começou por volta das 22 horas quando um adolescente provocou um dos funcionários. Nesse momento, um grupo começou um tumulto para tentar sair da unidade. Os doze adolescentes entre 15 e 17 anos fugiram pela porta dos fundos do prédio e quatro funcionários acabaram machucados. Eles foram atendidos no Pronto Socorro de Peruíbe e dispensados.

Inaugurada há 1 ano e 10 meses no bairro Estância Pérola, a Fundação Casa de Peruíbe conta com oito funcionários e tem capacidade para abrigar 56 jovens. Antes da fuga, havia 37 internos no local. As buscas para recapturar os demais fugitivos continuam.