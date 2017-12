Adolescentes fogem da Fundação Casa Vila Nova Conceição

Nove adolescentes fugiram da Fundação Casa Vila Nova Conceição, zona leste de São Paulo, na noite de quinta-feira, 2. Ninguém havia sido recapturado até às 18h desta sexta-feira.

A instituição afirmou que a fuga ocorreu por volta das 21 horas, sem que ninguém percebesse. Após a fuga, ainda na quinta-feira, a Corregedoria da Fundação Casa instaurou uma sindicância para apurar os fatos.

No dia 20 de setembro, ocorreu uma situação parecida na unidade São Bernardo do Campo 2 da Fundação Casa, no ABC Paulista. Um grupo de 17 internos fugiu depois de uma confusão por volta das 21h. Três dos adolescentes foram recapturados.

Depois que o grupo fugiu, os demais internos da instituição promoveram uma rebelião, mantendo seis funcionários reféns. As negociações duraram até as 22h40, quando o grupo concordou em libertar os funcionários.