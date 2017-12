Adolescentes fogem da Fundação Casa

Dois adolescentes internos fugiram da Fundação Casa (ex-Febem) de Itaquera, na zona leste de São Paulo, por volta das 16h30 de ontem. Um deles foi capturado pela Polícia Militar, com a ajuda do helicóptero Águia, e reconduzido à unidade. O outro permanece foragido. Segundo a fundação, os menores escaparam quando saiam da quadra poliesportiva. Eles escalaram um cano de energia elétrica e pularam para o outro lado do muro. A Corregedoria da Fundação Casa instaurou sindicância para apurar a falha na segurança.