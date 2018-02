Adolescentes executam amiga de infância

No dia do crime, a vítima saiu de casa com as colegas, que têm envolvimento com integrantes de uma quadrilha de tráfico de drogas que age na região. Segundo a polícia, as acusadas alegaram que, no lote vago que costumavam usar para cortar caminho, uma delas pegou uma faca para "dar um susto" em Fabíola, mas a menina reagiu e sofreu um corte. Na sequência, elas resolveram matar a amiga.