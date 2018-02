Adolescentes envolvidos em rebelião na Vila Maria terão tempo de visita reduzido Os adolescentes envolvidos na rebelião da Fundação Casa da Vila Maria, zona norte de São Paulo, serão punidos com a redução do horário de visitas. A Corregedoria da Fundação Casa já identificou 48 jovens, de um total de 56 internos, mas as investigações continuam. A entidade não informou qual será a nova duração das visitas, que hoje são de 4 horas.