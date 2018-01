Adolescentes detidos durante sequestro relâmpago

Ricardo Valota e Bruno Lupion, do estadão.com.br,

Três adolescentes foram detidos, por volta das 23 horas desta quinta-feira, 22, durante um sequestro relâmpago no bairro de Cidade Dutra, região de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

O trio foi surpreendido por policiais militares da 3ª Companhia do 27º Batalhão no momento em que mantinha refém uma operadora de telemarketing, de 33 anos, rendida em um semáforo na Avenida Interlagos próximo à Avenida Nações Unidas, no Jardim Campo Grande, bairro vizinho.

Fingindo estar armados, os adolescentes abordaram a mulher, que estava ao volante de um Corsa prata. A operadora foi obrigada a passar para o banco traseiro, ficando ao lado de um dos assaltantes. Uma testemunha ligou para a Polícia Militar e forneceu a placa do veículo.

Pouco depois, uma viatura da Polícia Militar cruzou com o veículo e conseguiu libertar a vítima. Os rapazes - de 16 e 17 anos - não resistiram à prisão. Eles haviam tomado R$ 3,5 mil da operadora, valor recuperado pela polícia. O grupo está à disposição da Vara da Infância e Juventude, podendo ser transferidos para a Fundação Casa, antiga Febem. A vítima saiu ilesa.