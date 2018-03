Adolescentes de SP matam taxista no Rio Um casal de adolescentes de São Paulo foi apreendido em flagrante no Rio, na noite de anteontem, acusado de matar um taxista na Linha Amarela, na zona oeste. Segundo a Polícia Militar, os dois, de 17 anos, foram detidos ainda no táxi e confessaram ter matado o motorista, Ercule Castro Silveira, de 58 anos. Com os suspeitos foram encontradas duas cápsulas de cocaína. Segundo a polícia, a vítima morreu por espancamento, mas também havia sinais de que ele foi asfixiado com a alça da bolsa da adolescente.