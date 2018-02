Adolescentes confessam morte de estudante Duas adolescentes, de 16 e 17 anos, confessaram, segundo a Polícia Civil, o assassinato da universitária Bianca Mantelli Pazinatto, de 18 anos, na cidade de Jataí (GO), na segunda-feira. A moça foi esfaqueada e encontrada na casa de uma das adolescentes. A principal hipótese é de crime passional. Uma das menores não se conformava com o fim do namoro com Bianca. As duas já foram apreendidas.