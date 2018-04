Adolescentes assaltam com submetralhadora Armados com submetralhadora de fabricação caseira, dois adolescentes roubaram o carro de um casal na Avenida João Paulo I, na Freguesia do Ó, zona norte, na tarde de ontem. As vítimas saíam de casa quando foram surpreendidas por um garoto de 14 anos com a arma e outro de 15. Após entregar o Gol, o dono do carro pediu o celular emprestado a um pedestre e avisou a polícia. O carro foi localizado na Avenida Inajar de Souza em cinco minutos. Um menor foi detido no carro e o outro atrás do muro de uma escola.