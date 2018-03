Adolescente tenta roubar bar em Santo André e acaba morto

SÃO PAULO - Um adolescente de 17 anos morreu durante tentativa de assalto a um bar em Santo André, no ABC paulista, na noite de segunda-feira, 20. Um policial civil estava no local e baleou Ailton Pereira Lima no peito. O policial também foi atingido na barriga e na orelha, mas está fora de risco.

Sansara Sing, 36 anos, carcereiro do 5º Distrito Policial da cidade, encerrou o expediente e foi ao bar, localizado a cem metros da delegacia. Por volta das 21 horas, se dirigiu ao banheiro e, quando voltou, quatro bandidos já tinham anunciado o assalto. Ele sacou sua arma e atingiu Ailton Pereira Lima, de 17 anos, no peito, mas também foi baleado na barriga pelos criminosos.

Enquanto saía do bar para buscar refúgio atrás de um veículo, Sansara passou ao lado de Ailton, que estava caído no chão, e o adolescente atirou. A bala atingiu o policial de raspão na orelha.

Sansara foi levado ao Hospital Bartira, está fora de risco e deve ser operado na manhã desta terça-feira, 21. Ailton foi encaminhado ao Hospital Municipal de Santo André, mas morreu enquanto recebia atendimento.

Os demais ladrões fugiram e a polícia localizou nos arredores do bar uma Parati prata abandonada, com documentos e celulares que pertenceriam a um dos criminosos - no aparelho constavam nomes revelados pela namorada de Ailton, que prestou depoimento no plantão do 2º Distrito Policial da cidade, onde o crime foi registrado.

Segundo a mãe da garota, Ailton já tinha passagem por roubo e morava no Jardim Vera Cruz, zona leste de São Paulo. Na hora do assalto, seis clientes estavam no bar e nada foi roubado.