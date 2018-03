Adolescente rouba pizzaria e é morto na zona sul

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um disparo de autoria desconhecida matou um adolescente de 16 anos que havia roubado uma pizzaria na noite de domingo, 12, no bairro da Saúde, zona sul da capital. Ele fugia em um veículo com quatro comparsas quando foi alvejado na cabeça por um suposto pedestre, a cerca de vinte metros do estabelecimento.

Ao ser baleado, o adolescente perdeu o controle do Ford Fiesta preto e bateu em dois veículos estacionados no meio-fio. Os comparsas escaparam a pé, deixando para trás o rapaz ferido e dinheiro e celulares roubados da pizzaria.

A polícia chegou ao local instantes depois e socorreu o jovem ao Hospital São Paulo, onde ele morreu na madrugada desta segunda-feira, 13. Os outros quatro ladrões e o suposto pedestre que efetuou o disparo não foram localizados.

Segundo o proprietário da pizzaria, esta é a 15ª vez em oito anos que seu comércio é assaltado. O Fiesta preto era roubado e o caso foi registrado no 16º Distrito Policial, na Vila Clementino.