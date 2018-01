Adolescente rouba carro e mata irmãos em acidente no ABC, diz polícia

SÃO PAULO - Um adolescente de 13 anos está sendo apontado como o responsável por um acidente de trânsito que deixou dois irmãos mortos na noite desta segunda-feira, 5, em São Caetano do Sul, no ABC paulista. Ele teria participado do roubo do veículo horas antes e estaria conduzindo o carro em fuga após ser abordado pela Polícia Militar. O jovem foi encaminhado à Fundação Casa.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado, policiais militares estavam em patrulhamento quando identificaram uma atitude suspeita e pediram a parada de um carro modelo Vectra, na Avenida Presidente Wilson, na Mooca, zona leste de São Paulo. O motorista tentou fugir e a viatura o acompanhou até a Estrada das Lágrimas, em São Caetano. Em um dos cruzamentos dessa via, o Vectra bateu na lateral de um carro modelo Voyage, matando duas pessoas e deixando uma ferida.

Melissa Parejo, de 39 anos, morreu no local e Rafael Parejo, de 40 anos, chegou a ser levado para o hospital, mas também não resistiu à gravidade dos ferimentos. O adolescente de 13 anos que conduzia o Vectra e um jovem identificado como Vitor Barroso Ferrari, de 20 anos, disseram à polícia que haviam roubado o carro em Diadema e pretendiam vendê-lo.

O caso deverá ser investigado no 3.º Distrito Policial de São Caetano e foi registrado como roubo, homicídio simples, desobediência, direção sem permissão e tráfego em velocidade incompatível. Ferrari deverá responder ainda por corrupção de menores.