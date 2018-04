Adolescente que levou bebê recém-nascido de hospital é solta

Um alvará de soltura expedido no sábado, 8, pelo desembargador Pedro Luiz Aguirre Menin, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), pôs em liberdade a adolescente de 15 anos que estava internada na Fundação Casa (antiga Febem) após, na tarde de terça-feira, 4, roubar uma recém-nascida da maternidade Leonor Mendes de Barros, no Brás, região centro-leste da capital. A adolescente resolveu se apossar do bebê depois de sofrer um aborto espontâneo.

O alvará de soltura foi concedido após o advogado da adolescente entrar com um pedido de habeas-corpus durante o plantão do TJ-SP neste fim de semana. Com o jaleco branco e fingindo ser estudante de enfermagem, a adolescente entrou na maternidade, pegou a recém-nascida e a levou para a casa em uma bolsa.

A família da jovem, no entanto, descobriu o crime e devolveu a criança, levando-a até a delegacia.