Adolescente morre em acidente entre micro-ônibus e bicicleta na zona norte

SÃO PAULO - Um adolescente de 13 anos morreu e o colega dele continua internado após a bicicleta ocupada por ambos colidir, por volta da 0h30 desta quinta-feira, 21, contra um micro-ônibus, de linha 172Y/10 (Metrô Belém - Jardim Constança), da Viação Transcooper, no cruzamento entre as avenidas Jardim Japão e Júlio Buono, no Jardim Japão, zona norte da capital paulista.

Segundo o motorista, o micro-ônibus trafegava pela Avenida Júlio Buono e a bicicleta, que descia a Avenida Jardim Japão, não respeitou o semáforo, atingindo a lateral traseira do coletivo, na região da porta. Encaminhado para o pronto-socorro do Mandaqui, o adolescente não resistiu e morreu.

A outra vítima teria sido encaminhada para o pronto-socorro da Vila Maria, mas a polícia não soube por enquanto informar o estado de saúde e os dados do colega do adolescente morto. O caso foi registrado no 73º Distrito Policial, do Jaçanã.