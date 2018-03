Adolescente morre eletrocutado em quadra Alexandre de Oliveira, de 15 anos, morreu eletrocutado quando jogava futebol em um centro esportivo da prefeitura de Itu, a 98 km de São Paulo. O acidente aconteceu na noite de anteontem, no Jardim Rancho Grande, periferia da cidade. A bola foi chutada para fora da quadra e, ao tentar recuperá-la, ele encostou num alambrado e levou uma descarga elétrica. De acordo com testemunhas, um fio da rede pública estava solto. Familiares alegaram que a prefeitura sabia do problema. A Secretaria de Esportes negou.