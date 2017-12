Adolescente morre baleado ao tentar assaltar PM

SÃO PAULO - Um adolescente de 17 anos foi baleado por um policial militar e morreu na porta de um motel no bairro do Limão, zona norte de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 12. O jovem tentou assaltar o PM, que estava de folga, por volta das 21h na rua Coronel Euclides Machado.

De acordo com a Polícia Militar, três adolescentes aguardavam em um ponto de ônibus quando viram o carro do PM e o abordaram. O adolescente estava com um revólver e tentou fugir depois de ser baleado. Como estava ferido, acabou caindo e morreu no local.

O caso foi registrado no 13º Distrito Policial (Casa Verde). Não há informações sobre os outros adolescentes.