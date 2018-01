Adolescente morre após ver briga em frente à escola

A adolescente Mariane Nathalie Fantini, 15 anos, morreu na segunda-feira, 16, após se sentir mal ao ver seu primo brigar com outro menor em frente à Escola Américo Brasiliense, em Santo André, no ABC paulista. A Secretaria de Saúde informou que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu Mariane às 14h45 e a levou ao Centro Hospitalar do Município, onde ela chegou sem vida. O boletim registrado na 1ª delegacia da cidade traz que Mariane sofreu uma parada cardiorrespiratória. A família da jovem contou à polícia que ela não apresentava problemas de saúde. Foi instaurado um inquérito para apurar o caso.