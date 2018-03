Adolescente morre ao enfrentar Guarda Municipal em Diadema

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um adolescente de 17 anos morreu, às 21 horas de quinta-feira, 6, ao trocar tiros com a Guarda Municipal após ser flagrado pelos agentes municipais abordando um taxista na Rua Araguaia, no bairro de Serraria, em Diadema, no Grande ABC.

Na garupa da moto pilotada pelo comparsa, o adolescente, com um revólver calibre 38, enfrentou os guardas, foi baleado e acabou morrendo. O outro assaltante abandonou a moto e fugiu a pé. A vítima saiu ilesa. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade.