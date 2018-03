Adolescente morre ao cair com trator em lago Jonathan Raimundo Nascimento, de 19 anos, morreu no fim da madrugada de ontem em Monte Alto, região de Ribeirão Preto, ao cair com um trator no lago do clube Bancários Campestre. O clube é extenso, montanhoso, e vários grupos formam blocos carnavalescos. Nascimento pegou o trator por volta de 4h30 para ir a outro acampamento - teria então se perdido e caído no lago, morrendo afogado. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da morte.