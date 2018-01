Adolescente morre ao assaltar posto em Guarulhos

Um adolescente de 17 anos, que saiu da Fundação Casa (antiga Febem) havia 15 dias, morreu, por volta das 22h15 desta sexta-feira, 4, ao assaltar um posto de gasolina localizado na Avenida Salgado Filho, no Jardim Santa Mena, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

No momento em que abordava os funcionários do posto, o criminoso foi surpreendido por disparos efetuados por uma pessoa que estava no estabelecimento. O atirador fugiu e até as 2h30 não havia sido identificado.

A Polícia Civil afirma que eventuais imagens captadas pelas câmeras de segurança vão poder ajudar na identificação do atirador, que pode ser um segurança do posto ou até um cliente que, armado, resolveu atirar para evitar o roubo. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Guarulhos.