Adolescente ladrão de carros de luxo é detido em Heliópolis, na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um adolescente de 16 anos, de prenome Gustavo, conhecido como "Piolho", conhecido da polícia e apontado pela mesma como autor de vários roubos de veículos, todos de luxo - picapes e utilitários esportivos - nas regiões do Ipiranga e Heliópolis, zona sul da capital paulista, foi detido, no início da madrugada deste sábado, 24, no interior da Favela Heliópolis após, ao lado de um comparsa, outro menor, apelidado de "Hulk", atacar um casal e levar das vítimas um Mitsubishi Outlander.

O roubo ocorreu numa travessa da Rua Mário Vicente, no bairro do Ipiranga às 23h30 de sexta-feira, 23, quando as vítimas, um administrador de empresas e uma nutricionista, chegavam em casa. O casal então ligou para o 190 e descreveu a característica física da dupla e a roupa utilizada pelos jovens. Ao receberem a informação, os policiais ligaram os dados ao mesmo jovem que há dois meses vinha agindo na região, sempre de forma muito agressiva contras as vítimas. O carro foi interceptado por policiais do 11º Batalhão na Rua do Protocolo, já na favela, onde "Piolho", portando uma pistola de brinquedo, ainda a apontou para os policiais e acabou preso.

O outro adolescente conseguiu escapar a pé. As vítimas reconheceram o menor, que foi levado ao 83º Distrito Policial, do Parque Bristol, onde o caso foi registrado. O adolescente deve voltar para a Fundação Casa (antiga Febem). A bolsa da nutricionista estava com o outro adolescente e ainda não foi recuperada pela polícia. Em posse do celular de "Piolho", os policiais, durante o registro da ocorrência, verificaram que o adolescente detido havia recebido, naquele momento, uma mensagem de um comparsa que está na cadeia. Na mensagem, o detento pede a Gustavo que o menor o ajude, enviando dinheiro.