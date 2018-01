Adolescente grávida morre em acidente a caminho do parto

SOROCABA - A adolescente Emilly Cristinna Bernardo, de 17 anos, morreu em um acidente quando era levada por familiares para dar à luz num hospital, na noite de quinta-feira, 25, em Cananeia, litoral sul do Estado de São Paulo. Os médicos ainda tentaram salvar o bebê, mas não conseguiram.

O acidente aconteceu na Rodovia SP-226, que liga Cananeia a Pariquera-Açu. O motorista de outro automóvel perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e bateu de frente no carro em que Emilly já estava em trabalho de parto.

Bastante ferida, a jovem grávida foi levada ao Hospital Regional de Pariquera-Açu e morreu quando recebia atendimento. De acordo com o hospital, o bebê também foi afetado pelo impacto da colisão e foi retirado do ventre da mãe já sem vida.

Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas a mãe de Emilly, de 36 anos. Ela continuava internada em estado grave no mesmo hospital, na tarde desta sexta-feira, 26. Outra vítima, uma mulher de 35 anos, também continuava internada em estado estável. Um rapaz de 24 anos, que também se feriu, foi hospitalizado, mas já recebeu alta. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.