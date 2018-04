Adolescente grávida é encontrada morta em SP

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

Uma adolescente que aparenta ter cerca de 14 anos foi encontrada morta na noite desta segunda-feira, 10, na Rua Kotinda, na região do Tremembé, na zona norte de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o corpo da jovem, que estava grávida, tinha as pernas amputadas. O tronco e as pernas estavam em meio a sacos de lixo espalhados na rua.

Por volta das 18 horas, policiais militares foram acionados e confirmaram a ocorrência. A polícia investiga o caso, mas ainda não há suspeitos do crime.

Ainda segundo a secretaria, a adolescente ainda não foi identificada. O caso foi registrado no 73º Distrito Policial. O delegado responsável solicitou perícia no local e pediu apoio ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.