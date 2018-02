Adolescente foge de casa para viver com criminoso e bandido acaba preso

SÃO PAULO - O presidiário Jonathan de Oliveira Porto, de 22 anos, foragido da Penitenciária de Junqueirópolis, região noroeste do estado de São Paulo, foi recapturado, no início da madrugada desta sexta-feira, 14, por policias militares da 1ª Companhia do 23º Batalhão do Interior (BPM/I), na cidade de Piquete, no Vale do Paraíba, a 180 quilômetros da capital, após uma denúncia anônima.

Oliveira estava foragido desde outubro de 2009, quando foi beneficiado pela saída temporária de Dias das Crianças e não voltou para a cadeia. Segundo a polícia, caso tivesse retornado naquela época, hoje já estaria em liberdade. O rapaz foi localizado na casa da tia, na Vila Esperança, em Piquete, ao lado da namorada, Isabela, de 16 anos, que, há duas semanas, apenas com RG e certidão de nascimento, saiu de casa, em São José dos Campos, também no Vale do Paraíba, e não deu mais notícias para os pais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A garota disse que estava na casa da tia do namorado por vontade própria. Em depoimento informal na delegacia de Piquete, ela afirmou que vinha tendo muitos problemas com o pai, que a tirou da escola e implicava demais com ela em alguns assuntos, por isso resolveu deixar a casa e a cidade, para morar com Oliveira. Até as 3h30 desta madrugada, o pai da adolescente, já contactado pela polícia, não havia chegado à delegacia. A jovem está bem, segundo os policiais.

Nem arma nem drogas foram encontradas com o rapaz foragido.