Adolescente fica entalado em porta ao invadir casa em SP

FRANCA - A Polícia Militar de Igarapava (SP) foi acionada neste domingo, 30, por vizinhos de uma residência que se assustaram com gritos vindos do local. Chegando à casa, os policiais se depararam com um rapaz entalado na armação do vitral da porta de entrada do imóvel.

O jovem usou uma casinha de cachorro para subir em cima e quebrar os vidros na parte superior da porta. O problema é que não conseguiu passar pelo buraco aberto entre as ferragens. Ele então começou a gritar por socorro, sendo preciso que os policiais usassem uma serra e um martelo para retirá-lo do local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A residência fica localizada na área central da cidade, não havia ninguém no momento da invasão e o acusado alega que agiu sozinho. Para chegar à porta, ele pulou primeiro um muro que cerca o imóvel.

Levado à delegacia, ele acabou liberado após prestar depoimento. Isso por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo e pelo fato de o envolvido ter 17 anos de idade.